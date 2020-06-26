Сергей Лазарев похвастался накачанным «летним» телом на фото с отдыха

Популярный российский певец, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился летним снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Лазарев стоит под пальмой в черных плавках и солнцезащитных очках. Внимание к себе тут же притягивает идеальный накачанный пресс артиста. Судя по подписи Лазарева, это архивное фото. Певец признался, что в последнее время его телу далеко до такой формы.

«Ну короче, надо срочно возвращаться в эту форму))) хватит сопли жевать залы открылись, все на спорт!!! Я уже», - написал артист.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Ой-ой-ёй жарко», «Боже ты всегда прекрасен», «Аполлон Бельведерский тихо курит в сторонке», «Все равно шикарно», «Ну от таких форм можно и упасть в обморок глядя на тебя! Отпад просто!», «Что-то жарко стало», «Шикарная форма! Сергей вы тут просто Апполон!», «Как Адам», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лазарев показал, как справляется с жарой в своей спальне. Исполнитель поделился пикантным фото на своей странице в Instagram.

На опубликованном снимке полуобнаженная звезда развалилась на кровати, изнывая от жары. Артист положил голову на руку и устало смотрит в камеру. Судя по волосам, перед съемкой он только вышел из душа.

Сергей Лазарев разделся до пояса, чтобы хоть как-то выдержать дневной зной. У самой границы кадра можно заметить не то штаны, не то полотенце, которым певец прикрыл ягодицы.

Напомним, знойный Лазарев развалился на кровати без одежды, Лорак не сдержалась.

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