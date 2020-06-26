Клієнт Приватбанку розповів про неможливість поповнити рахунок з картки іншого банку

Про нову проблему в роботі банку українець написав на сайті Мінфін. Він розповів, що з недавнього часу в Приватбанку ввели систему, яка блокує поповнення карти Привату з картки іншого банку через додаток Приват24.

«Абсолютно кожну спробу поповнити свою карту привата з своєї ж картки іншого банку «система» відхиляє з повідомленням про ризикову транзакцію. Абсолютно кожен раз мені доводиться писати в чат, проходити повну ідентифікацію і тільки тоді я можу поповнити свою карту», - розповів клієнт банку.

Він зазначив, що співробітники банку говорили йому, що система перевіряє транзакції вибірково, проте особисто у нього були відхилені всі спроби поповнення карти.

«Тепер увага: скарги на роботу «системи» не приймаються!», - обурився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку визнали, що така система дійсно існує. При цьому вони підкреслили, що вона створена виключно для безпеки платежів.

«З метою забезпечення безпеки Ваших платежів в мережі і захисту коштів на рахунках ПриватБанк використовує передові алгоритми моніторингу операцій в режимі он-лайн. Вибірково Ваші платежі можуть випадати на перевірку. Перевірка проводиться, як автоматизованими програмними комплексами так і співробітниками», - йдеться у відповіді банку.

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