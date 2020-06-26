Російський шоумен, чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко показав свою танцювальну майстерність на камеру

Як повідомляє Politeka.net, Тарзан опублікував новий відеоролик на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"Танці - це моє....))))) Відео фрагмент з кастингу у "Бурановські дідусі"🤣🤣🤣", - підписав публікацію знаменитість.

Для ролика Сергій Глушко змінився до невпізнання - він надів світлу перуку і "відростив" під носом густі пшеничні вуса. З одягу на артиста можна помітити кросівки і яскраво-червоний спортивний костюм, який абсолютно не завадив йому продемонструвати кілька нехитрих рухів з бадьорою посмішкою.

Судячи з голосу, в цій затії йому допомогла дружина Наташа Корольова. Вона заспівала для нього імпровізаційну пісеньку "Сергій - молодець".

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і старання Тарзана, який у минулому завоював свою славу саме танцями (для дорослих):

"Я ржу і дивлюся в 5-ий раз цей шедевр 🤣🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"; "Схожий ви тут на Пашу Волю😁"; "І не дізнатися справжній артист 👏🏻"; "😂😂і правда Сергій молодець! 🤣 а ще одягнений в мій самий улюблений колір.🔥"; "Хаха, чудове перевтілення"; "Я Сергійка в перуці не дізналася. Але згодна, що Сергій молодець"; "Бред Пітт!!! Вилитий".

Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана відчинив сорочку і засмутив своїм тілом: "Видно не в батька".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові: "Просто шедевр".

Також Politeka писала, що велике горе трапилося у Корольової і Тарзана, співачка не стримала сліз: "лежала на ліжку і...".