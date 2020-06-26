Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свіжий образ з відпочинку

На фото красуня позує в мініатюрному чорному купальнику. Нікітіна спустила лямки ліфчика з плечей, які опинилися майже на ліктях. Дівчина підняла руки вгору і взялася руками за волосся, при цьому стоячи на узбережжі Азовського моря в Бердянську. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Літо 2020", - підписала фото Нікітіна.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Яка гармата", "Вже нормально літаки літають? Гарного відпочинку", "Розкішна дівчинка", "Прекрасна, як завжди і скрізь. Супер", "Де груди в тебе має бути більше", "Та де ж ти море, непогано ти Бердянськ замаскувала))", "Походу я на небі..якщо ні, тоді звідки тут така русалка?)", "Катя, я завтра в Бердянськ їду!!!!!!!!!", "Красуня. Я теж дуже люблю море. Але в цьому році ми не поїхали".

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичному образі.

На фото красуня позує в білій футболці і без штанів. Можна помітити, що Нікітіна в цей раз одягла білизну, а сама сиділа на підвіконні на тлі київських висоток. Дівчина про щось задумалася і дивилася в бік від камери, поки її знімали, завдяки чому фото вийшло сумним і філософським.

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