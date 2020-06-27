Известная певица и актриса студии "Квартал 95" Элина Мбани показала свою любовь к животным в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, новые кадры с участием экзотической красотки появились на странице "Женского квартала" в Instagram.

"Говорят, что лошади очень чувствуют настроение человека. Вот бы все были такими тонкими эмпатами. Не нужно было бы ничего объяснять", - идет речь в описании.

На опубликованных фото Элина Мбани позирует рядом с конем в длинном белом платье в черный горошек. Ветер развевает многочисленные оборки наряда, а на одном из кадров девушка сама приподнимает подол, обнажая стройную ножку. На другом снимке звезда "Квартал 95" прижимается к голове животного и смотрит в камеру, томно приоткрыв рот. Жеребец при этом покорно стоит рядом.

Ранее Элина Мбани опубликовала еще более соблазнительные фотографии с конем. Актриса решила перейти границы и полностью разделась до пояса, прикрыв грудь своими длинными локонами. Впрочем, все скрыть у нее не получилось, поэтому кадры получились очень пикантными. Вдобавок, знаменитость оседлала жеребца и сделала несколько снимков верхом, на одном из них Элина Мбани подняла голову вверх и показала неприкрытое удовольствие от езды.

Напомним, что Элина Мбани в мини-шортах развалилась перед зеркалом: "Вот это ракурс!".

Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из «Квартала 95» покружилась в одном лифчике перед камерой: «Настоящая леди».

Также Politeka писала, что Элина Мбани в одном лифчике покуражилась перед камерой: "Неотразима".