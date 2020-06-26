Субсидіями та пільгами на оплату комуналки користується зараз кожна третя сім'я в Україні
Про те, скільки українців розраховують на допомогу від держави при оплаті послуг ЖКГ, розповіла заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє «Урядовий кур'єр».
Відзначається, що на сьогоднішній день майже 34% українських сімей отримують від держави допомогу для оплати комуналки. З них 1,8 мільйона сімей користуються пільгами і ще 3,2 мільйона – субсидіями. У цьому році на виплати для цих українців було виділено 39 мільярдів гривень.
При цьому Хоцянівська наголосила, що якщо у людей накопичуються заборгованості по комуналці, їм можуть на час призупинити надання пільг чи субсидій. У той же час відзначається, що на сьогоднішній день у 91-97% «пільговиків» немає боргів за послуги ЖКГ.
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У цілому ж в Україні налічується 9,9 мільйона домогосподарств, з заборгованістю по комунальних платіжок.
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За словами заступника міністра Наталії Хоцянівської, розроблений законопроект має відразу два нововведення: обов'язкова реструктуризація заборгованості та часові обмеження для боржників. Так, українцям з боргами можуть обмежити право виїзду за межі країни. Крім цього, вони не зможуть управляти автомобілем, користуватися зброєю і ходити на полювання.
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