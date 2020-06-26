Українців вже з наступного місяця чекає зниження ставок по іпотеці до 10%

Як стало відомо, з 1 липня ПриватБанк запустить державну програму «Доступне житло під 10%», яка дозволить українцям отримувати іпотечні кредити під 9,99% річних на термін до 20 років. При цьому початковий внесок складе від 30% вартості житла.

Повідомляється, що ця програма буде діяти як для вторинного ринку житла, так і для купівлі квартир в новобудовах, введених в експлуатацію.

У банку підрахували, що вже відразу після запуску нової програми її умовами можуть скористатися понад 300 тисяч українців. За словами представників Приватбанку, тепер українці зможуть придбати житло «на пільгових умовах».

Про нову іпотечну програму розповіли і в Офісі президента України. Сам Володимир Зеленський заявив, що радий цій ініціативі.

«Відсотки на придбання житла, які існували на ринку весь час і зараз пропонуються багатьма банками, є для багатьох українців непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки, щоб зменшити ставку, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло», - заявив глава держави.

Зазначимо, що на сьогоднішній день найнижчі ставки по іпотеці в Україні становлять близько 20%. Таким чином, за 10 років платежів переплата наближається до вартості ще однієї квартири.

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