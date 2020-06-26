Українців вже з наступного місяця чекає зниження ставок по іпотеці до 10%
Як стало відомо, з 1 липня ПриватБанк запустить державну програму «Доступне житло під 10%», яка дозволить українцям отримувати іпотечні кредити під 9,99% річних на термін до 20 років. При цьому початковий внесок складе від 30% вартості житла.
Повідомляється, що ця програма буде діяти як для вторинного ринку житла, так і для купівлі квартир в новобудовах, введених в експлуатацію.
У банку підрахували, що вже відразу після запуску нової програми її умовами можуть скористатися понад 300 тисяч українців. За словами представників Приватбанку, тепер українці зможуть придбати житло «на пільгових умовах».
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Про нову іпотечну програму розповіли і в Офісі президента України. Сам Володимир Зеленський заявив, що радий цій ініціативі.
«Відсотки на придбання житла, які існували на ринку весь час і зараз пропонуються багатьма банками, є для багатьох українців непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки, щоб зменшити ставку, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло», - заявив глава держави.
Зазначимо, що на сьогоднішній день найнижчі ставки по іпотеці в Україні становлять близько 20%. Таким чином, за 10 років платежів переплата наближається до вартості ще однієї квартири.
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