Украинцев уже со следующего месяца ждет снижение ставок по ипотеке до 10%
Как стало известно, с 1 июля ПриватБанк запустит государственную программу «Доступное жилье под 10%», которая позволит украинцам получать ипотечные кредиты под 9,99% годовых на срок до 20 лет. При этом первоначальный взнос составит от 30% стоимости жилья.
Сообщается, что эта программа будет действовать как для вторичного рынка жилья, так и для покупок квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию.
В банке подсчитали, что уже сразу после запуска новой программы ее условиями могут воспользоваться более 300 тысяч украинцев. По словам представителей ПриватБанка, теперь украинцы смогут приобрести жилье «на льготных условиях».
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст радикально изменила внешность, кадры произвели фурор: «Королева»
Кучерявая Тина Кароль потрясла откровенным образом без лифчика: "Такая солнечная"
Самая соблазнительная "Папина дочка" увела из семьи известного актера: "Не делайте проблемы", фото любовников
Новые правила оплаты с карточки, ПриватБанк сообщил об изменениях: "Если не хватает денег..."
О новой ипотечной программе рассказали и в Офисе президента Украины. Сам Владимир Зеленский заявил, что рад этой инициативе.
«Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, являются для многих украинцев неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, чтобы уменьшить ставку, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье», - заявил глава государства.
Отметим, что на сегодняшний день самые низкие ставки по ипотеке в Украине составляют около 20%. Таким образом, за 10 лет платежей переплата приближается к стоимости еще одной квартиры.
Напомним, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе: "Ждите смс о...".
Как сообщала Politeka, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка: "Проблемы с наличкой".
Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление: «Деньги поступают, но…».