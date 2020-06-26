Украинцев уже со следующего месяца ждет снижение ставок по ипотеке до 10%

Как стало известно, с 1 июля ПриватБанк запустит государственную программу «Доступное жилье под 10%», которая позволит украинцам получать ипотечные кредиты под 9,99% годовых на срок до 20 лет. При этом первоначальный взнос составит от 30% стоимости жилья.

Сообщается, что эта программа будет действовать как для вторичного рынка жилья, так и для покупок квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию.

В банке подсчитали, что уже сразу после запуска новой программы ее условиями могут воспользоваться более 300 тысяч украинцев. По словам представителей ПриватБанка, теперь украинцы смогут приобрести жилье «на льготных условиях».

О новой ипотечной программе рассказали и в Офисе президента Украины. Сам Владимир Зеленский заявил, что рад этой инициативе.

«Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, являются для многих украинцев неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, чтобы уменьшить ставку, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье», - заявил глава государства.

Отметим, что на сегодняшний день самые низкие ставки по ипотеке в Украине составляют около 20%. Таким образом, за 10 лет платежей переплата приближается к стоимости еще одной квартиры.

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