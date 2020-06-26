Президент Володимир Зеленський підписав документ, який передбачає підвищення виплат українцям

Мова йде про закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646, який Верховна Рада прийняла 2 червня 2020 року, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Розмір соціальної допомоги на дітей, над якими опікунство буде збільшено з 1 липня 2020 року.

Виплати зростуть з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму, а виплати на дітей з інвалідністю - до 3,5.

Також передбачені нові виплати опікунам дітей до шести років - 4 647,5 гривень і 6 506,5 гривень (діти з інвалідністю); нові виплати опікунам дітей від 6 до 18 років - 5 795 гривень і 8 113 гривень (діти з інвалідністю).

Зазначається, що при визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.

Документ також вносить доповнення в Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та встановлює допомога малозабезпеченим сім'ям, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги працездатній особі, яка не працює, з числа членів такої сім'ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім'ї з бідності.

Крім того, документ передбачає зміни і для пенсіонерів. Збільшена фінансова допомога надається одиноким пенсіонерам 80 років і старше. При цьому необхідно висновок фахівців про те, що пенсіонери потребують постійного догляду з боку. Розмір допомоги збільшено до 40% прожиткового мінімуму для нетрудноспособных громадян - 684,8 гривень.

Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.

Як повідомляла Politeka, доплати українцям продовжили, у Кабміні назвали суми і кого торкнеться.

Також Politeka писала, що с виплатами пенсій будуть проблеми, в Кабміні вирішили зізнатися: до чого готуватися українцям.