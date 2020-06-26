Курс валют в Україні у п'ятницю, 26 червня, відзначиться різким подорожчанням долара

Офіційний курс валют на 26 червня представив Національний банк України. Дані були опубліковані на сайті фінансового регулятора.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, курс американської валюти виріс на 5 копійок і досяг позначки в 26,70 грн. Днем раніше він становив 26,6509 грн за 1 долар.

У свою чергу, курс євро, навпаки впав на 15,53 копійки. 26 червня він становив 29,91 грн за 1 євро, тоді як напередодні він тримався на позначці в 30,06 грн.

На міжбанку курс долара в продажу збільшиться на 6 копійок і досягне 26,72 грн. На купівлі курс долара чекає подорожчання на 5 копійок – до 26,74 грн.

Курс євро на продажу на міжбанку виріс на 1 копійку – до 29,97 грн. В покупці цифри залишилися незмінним – 29,99 грн за 1 євро.

Відзначаємо, раніше ми писали, що валютний ринок залишається млявим без активного попиту з боку покупців. Про це розповів аналітик Андрій Шевчишин. Експерт запевняє, що поки різких змін на валютному ринку не варто очікувати.

"Ймовірно, найближчим часом гривня залишиться в поточному діапазоні – 26,5-26,75 гривні за долар. НБУ буде активніше викуповувати надлишкову ліквідність при підході курсу до рівня 26,5 гривні за долар", – спрогнозував Шевчишин.

Нагадаємо, попит на долар впав, що станеться з курсом валют найближчим часом: "НБУ буде викуповувати...".

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