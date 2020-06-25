Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу рабочей недели 

Об этом пишет тематическое издание Минфин.

По словам экспертов, торги сегодня, 25 июня, на валютном рынке будут достаточно активными, и на них будут влиять сразу три фактора.

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В первую очередь, это приближение длительного уикэнда и завершение месяца/квартала/полугодия. У клиентов почти не остается времени на закрытие расчетов перед Днем Конституции, поэтому они сегодня попытаются как можно быстрее закрыть сделки. Это может повлиять на дальнейший курс доллара по отношению к гривне.

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Второй фактор - возможный выход на торги "Нафтогаза", который начнет продавать валюту. Выходы нерезидентов на торги с покупкой американским долларом будут конечно будоражить рынок с ситуативным ростом котировок, поэтому монополист "Нафтогаз" получит возможность продавать валюту подороже.

Третий фактор - Период активных расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. До конца месяца и квартала остается слишком мало времени, поэтому экспортерты в ожидании прихода основным сумм НДС. Они уже не спешат продавать валютную выручку, стараясь подобрать оптимально высокий курс, что бьет по курсу национальной валюты.

обменник валют, курс валют, курс доллара

Эксперты также прогнозируют, что в конце недели коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен. Что касается обменников, то там будут следующие курсы: покупка 26,60-26,68 гривен и продажа 26,70-26,80.

Добавим, что на сегодня, 25 июня, Национальный банк установил официальный курс валют на уровне 26,65 гривен за доллар. Гривна после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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