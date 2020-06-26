Курс валют в Украине в пятницу, 26 июня, отметится резким подорожанием доллара

Официальный курс валют на 26 июня представил Национальный банк Украины. Данные были опубликованы на сайте финансового регулятора.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс американской валюты вырос на 5 копеек и добрался до отметки в 26,70 грн. Днем ранее он составлял 26,6509 грн за 1 доллар.

В свою очередь, курс евро напротив упал на 15,53 копейки. 26 июня он составил 29,91 грн за 1 евро, тогда как накануне он держался на отметке в 30,06 грн.

На межбанке курс доллара в продаже увеличится на 6 копеек и достигнет 26,72 грн. В покупке курс доллара ждет подорожание на 5 копеек – до 26,74 грн.

Курс евро в продаже на межбанке вырос на 1 копейку – до 29,97 грн. В покупке цифры остались неизменным – 29,99 грн за 1 евро.

Отмечаем, ранее мы писали, что валютный рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Об этом рассказал аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт уверяет, что пока резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

"Вероятно, в ближайшее время гривна останется в текущем диапазоне – 26,5-26,75 гривни за доллар. НБУ будет активнее выкупать излишнюю ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 гривни за доллар", – спрогнозировал Шевчишин.

Напомним, спрос на доллар рухнул, что случится с курсом валют в ближайшее время: "НБУ будет выкупать...".

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