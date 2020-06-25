36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мега популярного після серіалу "Величне століття", показала кадр, на якому чудово все

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з ногами розташувалася на дивані в томній позі. Красуня продемонструвала ідеальну фігуру в ніжній сукні з мереживною обробкою бежевого відтінку. Узерлі прибрала волосся з плечей, мрійливо подивившись кудись вдалину.

Примітно, що поряд з нею на дивані розлігся розкішний домашній улюбленець, виставивши мохнате пузико догори.

Користувачі прийшли в захват від такого тандему, не знаючи, що вражає більше: загадкова і спокуслива Хюррем або її милий котик.

"Дуже красива дівчинка, Мер'єм💋🌞😚❤️"

"Яке плаття ❤️" - "в цьому платті Мер'єм була на Міжнародному Кінофестивалі в січні цього року, коли отримала Міжнародну премію "Краща актриса десятиліття"👍"

"Така ідеальна 😍🔥"

"Красуня😍"

"Дуже, дуже красиво. Дуже милий і красивий кіт"

"чудово виглядаєте з котом"

Раніше ми повідомляли, Узерлі примірила чорну шкіряну курточку. Може, через це, а може, через її спопеляючий погляд, - так і хочеться назвати її "дівчиною Бонда". Актриса засунула руки в кишені і повернулася до камери в півоберті. Вона зібрала руде волосся в хвостик й нанесла ніжний макіяж рожевих тонів.

"Приголомшлива 😻"; "Ви прекрасні 😍"; "Хюррем султан ❤️"; "Ти дуже елегантна; "Не потрібно нічого іншого, якщо є така фотографія😻😻"; "Зірка ⭐️ 🤩", - відреагували фанати.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "величне століття".