Потап показав жартівливу пародію на популярну пісню Насті Каменських і здивував змінами у своїй зовнішності

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який виступає під псевдонімом Потап, поділився забавним відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз), пише Politeka.net.

На кадрах він сидить в кафе і виконує пісню своєї дружини, Насті Каменських, Elefante. При цьому, для того щоб надати собі більшої схожості з одним з персонажів однойменного кліпу Потап вирішив зробити собі «хобот» за допомогою спеціальної маски. В результаті, його ніс став довгим, як у Буратіно.

Сама Настя відреагувала на відео усміхненими смайликами.

Шанувальники артиста також по достоїнству оцінили його почуття гумору.

«Капець, добре хоч не на лобі», «Ору», «Потап ти найкращий, люблю», «Це просто жах», «Не знаю, як реагувати», «Ніс як у слона хобот», «Буратіно перетворився на чоловіка», «У вас ніс відклеївся», «Боже, як страшно», «Так от за що Настя полюбила!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Настя Каменських і Потап змусили прихильників неабияк понервувати.

у себе в Instagram, не змовляючись, зірки опублікували фото, які викликали бурю обговорень в мережі.

Настя поділилася знімком, на якому стоїть поруч з велосипедом. Судячи з усього, замість ранкової пробіжки артистка вирішила проїхатися на велосипеді.

На фото красуня стоїть в шортах і футболці. Вона закрила очі і підняла вгору руку.

Шанувальники Потапа теж не стали мовчати після того, як співак оприлюднив відео, на якому красувався з різними пораненнями і синцями. Відео подивилися більше 50 тисяч людей.

Нагадаємо, Каменських на велосипеді і поранений Потап налякали зовнішнім виглядом: «Що з рукою».

Як повідомляла Politeka, спекотна Каменських на відпочинку блиснула бездоганною красою: «Потапу пощастило!».

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