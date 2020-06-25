Знаменитість досконала, у чому б не була

Американська світська левиця, модель Кім Кардашьян похвалилася фігурою в обтягуючій білизні

Відомо, що зірка займається випуском власної лінії свого стягуючої білизни, пише Politeka.net. Красуня часто на собі демонструє свої продукти.

Так, красуня опублікувала кілька фото, на яких показала комплекти, а також заодно похизувалася неймовірною фігурою.

Модель постала в топі на тонких бретельках, груди в якому здавалися занадто великими. Топік ніби не справлявся з тяжкістю принад і сильно розтягнувся.

На тонкій талії можна помітити спеціальні тісні штани. Талія і стегна в них здаються просто досконалої форми.

Також Кім продемонструвала на собі боді майже тілесного кольору.

Груди в ньому також сильно виставилися з декольте і "налилася", як два великих яблучка.

Кім розпустила волосся, вона підняла підборіддя і якось по-зухвалому подивилася в камеру. Фото вийшло дуже гарячим і сміливим.

Всього за півгодини пост зібрав більше 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Кім просто чудова в будь-яких нарядах.

"Сама розкутість", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в корсеті тілесного кольору, який надав її фігурі ідеальних вигинів.

Як можна помітити, модель вирішила не надягати білизну. Зірка знімала на телефон, показуючи відображення в дзеркалі, а волосся вирішила залишити розпущеним.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в оточенні стилістів, демонструючи розкішні форми в крихітному топі. При цьому двоє чоловіків намагаються причепурили її перед новою фотосесією.

[embed]https://www.facebook.com/KimKardashian/posts/10163711856355613?__cft__

Нагадаємо, Кім Кардашьян з невинним виглядом вивалила величезний розмір на камеру

А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян з невинним виглядом вивалила величезний розмір на камеру

Також Politeka повідомляла, що зухвала Кім Кардашьян подратувала колишнього своєї сестри солоденьким