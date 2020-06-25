Американська світська левиця, модель Кім Кардашьян похвалилася фігурою в обтягуючій білизні
Відомо, що зірка займається випуском власної лінії свого стягуючої білизни, пише Politeka.net. Красуня часто на собі демонструє свої продукти.
Так, красуня опублікувала кілька фото, на яких показала комплекти, а також заодно похизувалася неймовірною фігурою.
Модель постала в топі на тонких бретельках, груди в якому здавалися занадто великими. Топік ніби не справлявся з тяжкістю принад і сильно розтягнувся.
На тонкій талії можна помітити спеціальні тісні штани. Талія і стегна в них здаються просто досконалої форми.
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Також Кім продемонструвала на собі боді майже тілесного кольору.
Груди в ньому також сильно виставилися з декольте і "налилася", як два великих яблучка.
Кім розпустила волосся, вона підняла підборіддя і якось по-зухвалому подивилася в камеру. Фото вийшло дуже гарячим і сміливим.
Всього за півгодини пост зібрав більше 600 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що Кім просто чудова в будь-яких нарядах.
"Сама розкутість", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в корсеті тілесного кольору, який надав її фігурі ідеальних вигинів.
Як можна помітити, модель вирішила не надягати білизну. Зірка знімала на телефон, показуючи відображення в дзеркалі, а волосся вирішила залишити розпущеним.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в оточенні стилістів, демонструючи розкішні форми в крихітному топі. При цьому двоє чоловіків намагаються причепурили її перед новою фотосесією.
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