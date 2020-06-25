Американская светская львица, модель Ким Кардашьян похвасталась фигурой в обтягивающем белье
Известно, что звезда занимается выпуском собственной линии своего утягивающего белья, пишет Politeka.net. Красотка часто на себе демонстрирует свои продукты.
Так, красотка опубликовала несколько фото, на которых показала комплекты, а также заодно похвасталась невероятной фигурой.
Модель предстала в топе на тонких бретельках, грудь в котором казалась слишком большой. Топик будто не справлялся с тяжестью прелестей и сильно растянулся.
На тонкой талии можно заметить специальные утягивающие штаны. Талия и бедра в них кажутся просто совершенной формы.
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Также Ким продемонстрировала на себе боди почти телесного цвета.
Грудь в нем также сильно выставилась из декольте и "налилась", как два больших яблочка.
Ким распустила волосы, она приподняла подбородок и как-то по-дерзки посмотрела в камеру. Фото вышло очень горячим и смелым.
Всего за полчаса пост собрал больше 600 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Ким просто великолепна в любых нарядах.
"Сама раскованность", - написал один из поклонников.
Напомним, Ким Кардашьян позировала в корсете телесного цвета, который придал ее фигуре идеальных изгибов.
Как можно заметить, модель решила не надевать белье. Звезда снимала себя на телефон, показывая отражение в зеркале, а волосы решила оставить распущенными.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в окружении стилистов, демонстрируя роскошные формы в крохотном топе. При этом двое мужчин пытаются прихорошить ее перед новой фотосессией.
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