Знаменитость совершенна, в чем бы не была

Американская светская львица, модель Ким Кардашьян похвасталась фигурой в обтягивающем белье

Известно, что звезда занимается выпуском собственной линии своего утягивающего белья, пишет Politeka.net. Красотка часто на себе демонстрирует свои продукты.

Так, красотка опубликовала несколько фото, на которых показала комплекты, а также заодно похвасталась невероятной фигурой.

Модель предстала в топе на тонких бретельках, грудь в котором казалась слишком большой. Топик будто не справлялся с тяжестью прелестей и сильно растянулся.

На тонкой талии можно заметить специальные утягивающие штаны. Талия и бедра в них кажутся просто совершенной формы.

Также Ким продемонстрировала на себе боди почти телесного цвета.

Грудь в нем также сильно выставилась из декольте и "налилась", как два больших яблочка.

Ким распустила волосы, она приподняла подбородок и как-то по-дерзки посмотрела в камеру. Фото вышло очень горячим и смелым.

Всего за полчаса пост собрал больше 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Ким просто великолепна в любых нарядах.

"Сама раскованность", - написал один из поклонников.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в корсете телесного цвета, который придал ее фигуре идеальных изгибов.

Как можно заметить, модель решила не надевать белье. Звезда снимала себя на телефон, показывая отражение в зеркале, а волосы решила оставить распущенными.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в окружении стилистов, демонстрируя роскошные формы в крохотном топе. При этом двое мужчин пытаются прихорошить ее перед новой фотосессией.

[embed]https://www.facebook.com/KimKardashian/posts/10163711856355613?__cft__

Напомним, дерзкая Ким Кардашьян в кожаных штанах показала, чему завидует Каменских: «очень лакомый кусочек»

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини: Каменских до такой далеко

Также Politeka сообщала, Ким Кардашьян натянула на пышные формы узкое белье: "Богиня совершенства"