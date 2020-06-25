Популярна instagram-модель Анастасія Квітко поділилася відвертими фото своєї розкішної подружки
Так, Квітко, що прославилася в мережі як «російська Кардашьян», поділилася у своєму Instagram фотографіями своєї подруги, моделі Даніель Аяла. Про це пише Politeka.net.
На знімках красуня безтурботно дуріє в спальні. З одягу на ній вільні світлі джинси, які модель чомусь вирішила залишити розстебнутими, і спокусливий чорний ліфчик, який ледве утримує величезні груди красуні.
Модель кокетливо позує на ліжку, піднявши руки над головою і весело посміхаючись в камеру. Її довге волосся спадає їй на плечі зухвалими локонами. Для фотосесії Даніель вирішила вибрати максимально природний образ з мінімумом косметики.
Грандіозне повернення коштів українцям, у Мінфіні назвали точні дати: "Якщо ви клієнт Приватбанку...."
Модний Євген Кошовий звернувся до українців з пропозицією щодо доходів: "Це не жарти"
З виплатами пенсій будуть проблеми, в Кабміні вирішили зізнатися: до чого готуватися українцям
На українців чекає нове подорожчання, Кабмін прийняв крайні заходи: на що зміняться ціни
Шанувальники Квітко не могли пройти повз її спокусливою подружки, і тут же закидали дівчину компліментами.
До цього повідомлялося, що популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, вразила формами у відвертому вбранні.
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото у спідній білизні. Традиційно це білизну було настільки маленьким, що ледь прикривало її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великий «п'ятою точкою».
На фото Анастасія стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорти під шкіру. Мереживну білизну ледь вміщала принади моделі.
Нагадаємо, роздягнена російська Кардашьян звела з розуму аномальною талією і не тільки.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала мереживний наряд значними формами: божественний ракурс.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян запхала великі принади в малесенький топ.