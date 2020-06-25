Популярна instagram-модель Анастасія Квітко поділилася відвертими фото своєї розкішної подружки

Так, Квітко, що прославилася в мережі як «російська Кардашьян», поділилася у своєму Instagram фотографіями своєї подруги, моделі Даніель Аяла. Про це пише Politeka.net.

На знімках красуня безтурботно дуріє в спальні. З одягу на ній вільні світлі джинси, які модель чомусь вирішила залишити розстебнутими, і спокусливий чорний ліфчик, який ледве утримує величезні груди красуні.

Модель кокетливо позує на ліжку, піднявши руки над головою і весело посміхаючись в камеру. Її довге волосся спадає їй на плечі зухвалими локонами. Для фотосесії Даніель вирішила вибрати максимально природний образ з мінімумом косметики.

Шанувальники Квітко не могли пройти повз її спокусливою подружки, і тут же закидали дівчину компліментами.

До цього повідомлялося, що популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, вразила формами у відвертому вбранні.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото у спідній білизні. Традиційно це білизну було настільки маленьким, що ледь прикривало її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великий «п'ятою точкою».

На фото Анастасія стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорти під шкіру. Мереживну білизну ледь вміщала принади моделі.

Нагадаємо, роздягнена російська Кардашьян звела з розуму аномальною талією і не тільки.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала мереживний наряд значними формами: божественний ракурс.

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