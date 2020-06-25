Модель Сьюзи Кортез, которая является гордой обладательницей титула «Самые красивые ягодицы в мире», покорила кокетливым фото в весьма откровенном белье

Популярная красотка опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке Кортез соблазнительно выгнулась, лежа на диване. Из одежды на модели лишь белое белье весьма откровенного дизайна. Бюстгальтер и трусики модели состоят из тонких полосочек ткани и кружева, которые едва закрывают самые интимные места.

Модель позирует, кокетливо прикусив один палец. Она явно не стесняется демонстрировать свое загорелое тело, покрытое татуировками.

Поклонники Сьюзи пришли в восторг от ее откровенного образа. За час ее фото собрало тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Кортез похвасталась роскошной гордостью в дерзком мини. Новыми кадрами модель поделилась в своем Инстаграм.

Так, на кадрах модель позирует в крохотном топе и шортах, исполняя на камеру тверк под красивую музыку.

«Танцую», - коротко говорится в подписи.

А на других кадрах Кортез позирует в футболке футбольной команды «Барселона» с надписью «Месси» и стрингах. Уточним, что звезда восхищается этим футболистом, и даже набила тату с его лицом на интимном месте.

«Самый сок видон», «это просто что-то с чем-то. Супер», «божественные формы – хочу такие же», «ты просто прелесть», - писали ее поклонники.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сладко изогнулась в кружевном белье: «На это невозможно смотреть!».

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц в мире устроила непристойные танцы прямо на камеру: «Самый сок».

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц поразила идеальными изгибами в экстра-мини: "Формы богини".