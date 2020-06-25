Ведуча Даша Трегубова похвалилася ідеальними формами в стильному образі

Ведуча популярного українського проекту «Х-Фактор» поділилася з кадрами своєї нової фотосесію в Instagram, передає Politeka.net.

На чорно-білих знімках Даша позує в стильному піджаку і сукні з глибоким декольте, яке дозволяє їй продемонструвати свої пишні форми. Єдиний яскравий акцент на фотографіях – червоні губи ведучої.

Образ Трегубової доповнює жіночне укладання. Як розповіла сама ведуча, він був натхненний фільмом «Місто гріхів».

Шанувальники красуні прийшли в захват від нових знімків.

«Ви набагато красивіше Єви Грін», «Єва Грін нервово курить в сторонці», «Шикарно», «Дуже круто!!! Ви чудово виглядаєте!!!», «Хороша чертовка», «Супер мені так подобаються такі фотографії, а ви прекрасні!», «Не перестаєш дивувати! Дуже гарні фото», «Не дізнатися, яка красуня», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Трегубова похвалилася ідеальною фігурою під час нової фотосесії.

«Настрій дня. Колір/ч/б краще?» - підписала зірка своє нове фото в Instagram.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Трегубова в джинсах і топі позує лежачи в гарячій позі, грайливо дивлячись убік. При цьому ноги зірка схрестила, а на обличчі красується елегантний макіяж.

Нагадаємо, ведуча «Х-фактор» Трегубова довела до екстазу гарячими образами: з такою не засумуєш.

Як повідомляла Politeka, Трегубова з «Х-фактора» у тісному топі застигла в гарячій позі: «Мила кішечка».

Також Politeka писала, що ведуча «Х-фактор» Трегубова вбила наповал відвертим образом фатальної жінки: «Дика троянда».