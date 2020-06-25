Відома телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дому-2", показала себе після прогулянки

На фото Бузова була в легкому платті з величезним декольте, і як можна помітити, без білизни. Ольга залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в камеру, трохи посміхнувшись і демонструючи свіжий макіяж. Образ зірка доповнила прикрасами на руках і шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хороший був день вчора! Сам парад, чесно, не встигла подивитися у прямому ефірі, але бачила нарізку. Залишаю вам шматочки в сторіс. Приголомшливо, звичайно, особливо зйомки і графіка! Вийшло 9 травня вдруге. Може, і не дарма був карантин, щоб наші герої-переможці і ми - всі в ювілейний рік Перемоги двічі змогли відзначити таке важливе свято!", - написала Бузова.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красуня як завжди", "У нас не було салюту((", "На тебе можу довго дивитися.....", "Так і сьогодні непоганий день", "Олю, ти найкраща", "Ветерани-наша гордість", "як завжди неперевершена".

Раніше ми повідомляли, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала зовнішністю.

Її образ завершили аксесуари у вигляді кепки, та інших прикрас.

Зірка втягнула живіт, посвітивши ребрами.

В жартівливому відео зірка не своїм голосом просить її сфотографувати в кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирної".

Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала себе в різних образах.

Так, на новому відео красуня постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові Бузової знаходилося рушник, ніби вона щойно помила голову. Під очі співачка поклала патчі і одягла окуляри.

Нагадаємо, Бузова в ліфчику і рожевій перуці осрамилась на сцені, кадри

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