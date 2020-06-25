Стало відомо, що буде з курсом долара в Україні до кінця робочого тижня

Про це пише тематичне видання Мінфін.

За словами експертів, торги сьогодні, 25 червня, на валютному ринку будуть досить активними, і на них будуть впливати відразу три фактори.

В першу чергу, це наближення тривалого вікенду та завершення місяця/кварталу/півріччя. У клієнтів майже не залишається часу на закриття розрахунків перед Днем Конституції, тому вони сьогодні спробують якомога швидше закрити угоди. Це може вплинути на подальший курс долара по відношенню до гривні.

Другий фактор - можливий вихід на торги "Нафтогазу", який почне продавати валюту. Виходи нерезидентів на торги з купівлею американським доларом звісно будуть розбурхувати ринок з ситуативним зростанням котирувань, тому монополіст "Нафтогаз" отримає можливість продавати валюту дорожче.

Третій фактор - період активних розрахунків держави з експортерами по відшкодуванню ПДВ. До кінця місяця і кварталу залишається дуже мало часу, тому експортери в очікуванні приходу основним сум ПДВ. Вони вже не поспішають продавати валютну виручку, намагаючись підібрати оптимально високий курс, що б'є по курсу національної валюти.

Експерти також прогнозують, що в кінці тижня коридор по долару на міжбанку буде в межах 26,60-26,85 гривень. Що стосується обмінників, то там будуть наступні курси: купівля 26,60-26,68 гривень і продаж 26,70-26,80.

Додамо, що на сьогодні, 25 червня, Національний банк встановив офіційний курс валют на рівні 26,65 гривень за долар. Гривня після чотирьох днів зміцнення ослабла до долара на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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