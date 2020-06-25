Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова захопила фігурою на пляжі

Молода спортсменка поділилася жарким кадром з відпочинку, очевидно зробленим раніше, до карантину. Струнка зірка позувала в яскраво-помаранчевому бікіні, тут же підкоривши виглядом і підтягнутими формами.

Так, Даша позувала в помаранчевому купальнику, млосно вигнувшись на піску. Позуючи біля узбережжя, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«У стані повного релаксу і безтурботності ♥️ Для мене є три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря (океану) і обійми рідної людини. А де максимально добре вам?», - написала Даша під постом.

Фанати одразу ж відреагували:

«Будинок❤️», «Хочу», «Будинок,море)», «Після будинку сім'ї на берег моря в обійми пАлавина😂 і назад до батьків🤗», «Обійми», «Щеб меншого купальника вдягни😂», «там, де максимально добре і тобі - будинок, берег, обійми😌❤️», «На заздрість Максу 👌🏻», «Точно так само 💖 Особливо - море 💝», «Теж) на море, вдома і в обіймах коханої людини))», «Будинки❤️з сім'єю ❤️».

Раніше ми повідомляли, що ефектна гімнастка Даша прославилася своєю любов'ю до зухвалих витівок. Ще на шоу вона любила епатувати публіку, піднімаючи стрункі ніжки і показуючи розтяжку. Також Даша любить демонструвати після схуднення струнке тедо. Цього разу вона показала всю себе в модному білизна.

"Приберіть дітей від екрану", - жартома сказала зірка, покрутившись перед дзеркалом. Також вона зазначила, що її вигляд їй дуже подобається і сама білизна їй йде. Схоже, дівчина зовсім не соромиться свого тіла і готова з легкістю його показати.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і бе збільшених губ її просто не впізнати.

«Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

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