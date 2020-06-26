Відома американська модель Памела Андерсон згадала молодість і показала один з найспекотніших образів

На фото Андерсон позує без одягу, тільки в одних білих трусиках, які частково видно. Памела стояла обличчям до камери і показувала свою пишні груди, яку не змогла ідеально закрити руками. Зірка дивилася в камеру, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Приймаю твою силу назад", - написала красуня під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красива", "Я великий фанат", "Все ще дівчина моєї мрії", "Ось це тіло", "Дуже подобається", "Мрія шейха", "Як стирчать".

Раніше ми повідомляли, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон блиснула ідеальними формами у фотосесії без білизни.

Уточнимо, що на знімку Андерсон позує лежачи на мотоциклі без білизни, прикривши значні форми рукою. Як можна помітити, фотографія зроблена в чорно-білому стилі, але, незважаючи на це, шанувальники зірки прийшли в повний захват.

Повідомлялося, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон вразила яскравим і гарячим образом.

На цей раз модель зробила нове виняток - вона розмістила яскраве спокусливе фото.

На знімку молода Акторка з'явилася в блискучому плаття золотого кольору. Наряд був з відкритою спиною і показав шовкову шкіру зірки.

Нагадаємо, ніжна Памела Андерсон блиснула перевагами в нескромном сукню

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