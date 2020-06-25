Українська співачка Тіна Кароль захопила образом у вільній сорочці без зайвих прикрас

Артистка не перестає дивувати шанувальників стильним виглядом і новими, досить теплими фото. В цей раз Тіні співачці здивувати шанувальників позитивним чином під час чуттєвій фотосесії - співачка приміряла лише білосніжну сорочку без білизни, та ще й залишила ту розстебнутою, пише Politeka.net.

Так, на новому кадрі Тіна яскраво посміхалася і навіть посміялася на камеру. при цьому фанати відразу ж звернули увагу не тільки на її щасливий вигляд, але і на ідеальну зачіску. Не секрет, що співачка рідко робить укладання, сильно закручуючи волосся. Схоже, цього разу став винятком.

Зазначимо, під схожим кадром Тіна також позувала в сорочці, але виставила напоказ свою груди. Співачка в чуттєвому образі прикрила груди однією рукою, вдало приховавши зайве від сторонніх очей. Фото було в чорно-білому фільтрі, а співачка дивилася спокусливо в бік. Фото вийшло максимально жарким і соковитим.

«Скільки лестощів😀», «Така дуже гарна😍», «спасибі за натхнення на те, щоб добре написати сьогоднішні зно🔥», «Така сонячна🙈😻👑», «З самого ранку ласки на очах🤭😍😍», «Усмішка😍», «Щасливе сонечко❣️☀️», «Вчасно прокинулася😍😍😍🔥», «Шалено красива🔥💕», «що за лапочка ?😍💘», «Сильно гарна 😍😍», «Яка усмішка😍😍😍 Щаслива така❤️❤️», «Вааааай❤😻😻😻», - написали фанати.

Раніше на фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів триває і Тіна активно бере в них участь.

При цьому раніше сама Тіна розповіла, що сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм.

"Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".