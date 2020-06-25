Українців попередили про можливі затримки виплати пенсій

Таку заяву зробив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook.

Йдеться про мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей, де паводки призвели до серйозних руйнувань в тому числі і доріг, тому зараз немає можливості доставити гроші одержувачам.

Доставку пенсій та пошти обіцяють відновити, як тільки спаде рівень води у річках, і вдасться відновити рух автодорогами.

"Сьогодні і в найближчі дні, у зв'язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться Львівської області. Там вже часто, на жаль, просто немає доріг, по яких можна доставити", - заявив він.

Як відомо, від стихії постраждали жителі Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей.

На Івано-Франківщині на території 15 районів підтоплено 7 022 тис. житлових будинків. Порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинського району.

У Чернівецькій області підтоплено 7 адміністративних районів: Вижницький, Путильський, Кіцманський, Новоселицький, Глибоцький, Сторожинецький, Герцаївський.

Пошкоджено 12 км доріг і 14 мостів. Утруднене автотранспортне сполучення з 6 населеними пунктами.

У Львівській області в 11 населених пунктах Стрийського, Жидачівського, Старосамбірського районів підтоплено 103 житлових будинки.

Тим часом, пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій. На виплати 24 червня направлено 1,3 млрд грн.

За останніми даними на фінансування пенсій червня вже виділено 37,6 грн.

Відзначимо, з 1 липня пенсії українців повинні зрости у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Зараз українські пенсіонери отримують від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня виплати складуть від 1712 до 17 120 грн.

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