Украинские чиновники намерены уже со следующего месяца повысить выплаты для пенсионеров
Об этом сообщают «Украинские новости».
Так, повышение выплат коснется тех, кого обошла стороной майская индексация. Согласно планам Пенсионного фонда, к повышенной пенсии в размере 1712 гривен добавят еще 57 гривен. Таким образом, минимальная пенсия в Украине 1 июля увеличится до 1769 гривен.
Чуть меньше будут получать украинцы, которые не смогли набрать необходимый рабочий стаж. Размер социальной пенсии установлен на уровне 1712 гривен.
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Уточняется, что всего минимальную пенсию в Украине получает около 80 тысяч пенсионеров.
Следующий этап повышения планируется уже в декабре. Он коснется тех, кому повысили выплаты с 1 июля.
Вместе с тем чиновники хотят повысить выплаты тем украинцам, чей рабочий стаж превышает максимальный (35 лет). В частности, за каждый дополнительный год работы, пенсионер будет получать надбавку в размере 1% от минимальной пенсии. На данный момент это 17,12 грн, а с 1 июля будет 17,69 гривен.
Как сообщалось ранее, новая пенсионная система может заработать уже с 2021 года. Украинцы смогут получать сразу три пенсии.
В правительстве заявили, что в ближайшее время в Украине планируют провести пенсионную реформу, которая в отличие от предыдущих попыток изменить ситуацию, что приводили лишь к копеечным повышениям, может кардинально изменить систему в целом.
Напомним, правила выплаты пенсий радикально изменят: что решили в МВФ, украинцам выдали подробности.
А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»
Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.