Украинский эксперт рассказал, что помешает нашей стране получить второй транш от Международного Валютного Фонда (МВФ)

По словам экономиста Всеволода Степанюка, в меморандуме с МВФ отмечается, что Украина не должна принимать каких-либо действия по повышению пенсии. Таким образом, расходы Пенсионного фонда не должны увеличиться.

Степанюк подчеркнул, что никаких повышений пенсий во время действия меморандума не будет, пишет ГолосUA.

В случае повышения пенсий, Украина не получит второй транш. Однако, специалист не уверен, что страна получит деньги от МВФ даже если последует меморандуму в этом вопросе. Как отметил эксперт, еще никогда не было такого, чтобы кредитная программа выполнялась полностью.

Стоит отметить, что по заявлению Министра финансов Украины Сергея Марченко, в меморандуме нет ничего о повышении пенсионного возраста.

Напомним, правительство намерено выровнять размер фактического и номинального прожиточного минимума (ПМ). Также планируется, что пенсии приравняют к этой сумме.

Таким образом пересмотренный показатель, вероятно, составит 40% от среднего уровня зарплаты за прошлый год с учетом инфляции и, таким образом с нынешних 2027 гривен вырастет до около 4201 грн.

Ранее сообщалось, что в Кабмине хотят создать целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Отмечается, что программа призвана "эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам".

Напомним также, что премьер-министр Денис Шмыгаль оптимистично предположил, что накопительная пенсия в нашей стране может появиться уже к началу следующего года.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, размер помощи на ребенка резко меняют, украинцам раскрыли условия: кто получит прибавку.

Также Politeka писала, что безработные украинцы получат новые доплаты и компенсации, принято официальное решение.