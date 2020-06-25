Відразу кілька зіркових красунь, серед яких Емілі Ратаковскі, Кайлі Дженнер і Кайя Гербер, напередодні перефарбувалися у блондинок і зробили світле волосся новим трендом цього літа.

Так, кінець карантину 29-річна Емілі Ратаковски вирішила зустріти небувалої зміною — стати блондинкою. Модель вперше в житті зважилася на експеримент з волоссям, тим більше такий радикальний, пише Politeka.net.

"Я ніколи в житті не робила фарбування волосся і значно не змінювала його довжину! Нещодавно відсвяткувала свій день народження і така щаслива, що вийшла з карантину в новому свіжому образі. Безсумнівно, це найвеселіше, що коли-небудь відбувалося з моєю зовнішністю", - зізналася Ратаковскі.

У свою чергу Кайлі Дженнер показалася перед фанами в Instagram з платиновим блондом і подовженим каре. Свій зухвалий образ 22-річна зірка з сімейства Кардашьян підкреслила відсутністю одягу, поставши перед камерою в одному ліфчику і ледь прикривши пишний бюст.

Нагадаємо, Ратаковскі без ліфчика блиснула пружними принадами в пікантній позі.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер в прозорій білизні занадто близько підійшла до камери: "Подвійний удар".

Також Politeka писала, спекотна Ратаковскі помірялася апетитними формами разом з Белою Хадід: "Ангели пустують".