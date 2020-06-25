Відразу кілька зіркових красунь, серед яких Емілі Ратаковскі, Кайлі Дженнер і Кайя Гербер, напередодні перефарбувалися у блондинок і зробили світле волосся новим трендом цього літа.
Так, кінець карантину 29-річна Емілі Ратаковски вирішила зустріти небувалої зміною — стати блондинкою. Модель вперше в житті зважилася на експеримент з волоссям, тим більше такий радикальний, пише Politeka.net.
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"Я ніколи в житті не робила фарбування волосся і значно не змінювала його довжину! Нещодавно відсвяткувала свій день народження і така щаслива, що вийшла з карантину в новому свіжому образі. Безсумнівно, це найвеселіше, що коли-небудь відбувалося з моєю зовнішністю", - зізналася Ратаковскі.
У свою чергу Кайлі Дженнер показалася перед фанами в Instagram з платиновим блондом і подовженим каре. Свій зухвалий образ 22-річна зірка з сімейства Кардашьян підкреслила відсутністю одягу, поставши перед камерою в одному ліфчику і ледь прикривши пишний бюст.
18-річна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер із темно-русявої красуні перевтілилася в зухвалу блондинку. Фірмова стрижка боб, втім, не змінилася.
Папараці підловили Кайю, коли та виходила з машини біля кафе в Лос-Анджелесі, де вона обідала разом зі своєю сім'єю.
Нагадаємо, Ратаковскі без ліфчика блиснула пружними принадами в пікантній позі.
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер в прозорій білизні занадто близько підійшла до камери: "Подвійний удар".
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