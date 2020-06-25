Сразу несколько звездных красавиц, среди которых Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер и Кайя Гербер, накануне перекрасились в блондинок и сделали светлые волосы новым трендом этого лета.

Так, конец карантина 29-летняя Эмили Ратаковски решила встретить небывалой переменой — стать блондинкой. Модель впервые в жизни решилась на эксперимент с волосами, тем более такой радикальный, пишет Politeka.net.

"Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и значительно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью", - призналась Ратаковски.

В свою очередь Кайли Дженнер показалась перед фанами в Instagram с платиновым блондом и удлиненным каре. Свой дерзкий образ 22-летняя звезда из семейства Кардашьян подчеркнула отсутствием одежды, представ перед камерой в одном лифчике и едва прикрыв пышный бюст.

Напомним, Ратаковски без лифчика сверкнула упругими прелестями в пикантной позе.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в прозрачном белье слишком близко подошла к камере: "Двойной удар".

Также Politeka писала, знойная Ратаковски померилась аппетитными формами вместе с Беллой Хадид: "Ангелы шалят".