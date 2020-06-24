Багато зірок люблять похвалитися своїми апетитними п'ятими точками, а деякі заради ефектних сідниць навіть лягли на стіл пластичного хірурга

Найяскравішими володарками видатних п'ятих точок є Кім Кардашьян і її сестра Кайлі Дженнер, а також нестаріюча Дженніфер Лопес, передає Politeka.net.

Сідниці Кім Кардашьян вже встигли стати культовими, про такі пишні форми мріють мільйони жінок по всьому світу. Правда, натуральність принад Кім під великим питанням. Не потрібно бути експертом, щоб помітити неприродні розміри та форму сідниць Кардашьян.

При цьому сама Кім продовжує вперто заперечувати втручання пластичного хірурга. Кардашьян запевняє, що просто вміє правильно використовувати макіяж і регулярно займається фітнесом.

22-річну Кайлі Дженнер постійно звинувачують в тому, що вона занадто намагається бути схожою на старшу сестру. Дівчина зізнається лише в тому, що збільшила губи, а будь-які пластичні операції заперечує.

Дивлячись на юнацькі фото Кайлі та її сестру-модель Кендалл зі скромними формами, стає очевидним, що одними губами справа не обійшлася, ніякі вправи не допоможуть так накачати груди та сідниці.

До неймовірного сплеску популярності сімейства Кардашьян Дженніфер Лопес вважалася володаркою найефектнішої п'ятої точки, артистка навіть застрахувала її на мільйон доларів.

Співачка завжди підкреслює пишні сідниці нарядами і концертними костюмами і теж заперечує, що робила пластику. Тільки дивлячись на старі фото Лопес, складно повірити, що п'яту точку можна так накачати присіданнями.

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