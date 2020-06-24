Многие звезды любят похвастаться своими аппетитными пятыми точками, а некоторые ради эффектных ягодиц даже легли на стол пластического хирурга

Самыми яркими обладательницами внушительных пятых точек являются Ким Кардашьян и ее сестричка Кайли Дженнер, а также нестареющая Дженнифер Лопес, передает Politeka.net.

Ягодицы Ким Кардашьян уже успели стать культовыми, о таких пышных формах мечтают миллионы женщин по всему миру. Правда, натуральность прелестей Ким под большим вопросом. Не нужно быть экспертом, чтобы заметить неестественные размеры и форму ягодиц Кардашьян.

При этом сама Ким продолжает упрямо отрицать вмешательство пластического хирурга. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом.

22-летнюю Кайли Дженнер постоянно обвиняют в том, что она слишком старается быть похожей на старшую сестру. Девушка признается только в том, что увеличила губы, а любые пластические операции отрицает.

Глядя на юношеские фото Кайли и ее сестру-модель Кендалл со скромными формами, становится очевидным, что одними губами дело не обошлось, никакие упражнения не помогут так накачать бюст и ягодицы.

До дикого всплеска популярности семейства Кардашьян Дженнифер Лопес считалась обладательницей самой эффектной пятой точки, артистка даже застраховала ее на миллион долларов.

Певица всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами и тоже отрицает, что делала пластику. Только глядя на старые фото Лопес, сложно поверить, что попу можно так накачать приседаниями.

Напомним, сестры и братья Джоли, Лопес, Бузовой, Элджея и других звезд показали себя во всей красе: топ семейных фото.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Кайли Дженнер затмила формами старшую сестру Кендалл: "Это очень сладко".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула свои безразмерные "шарики" латексом, в комментариях пожар.