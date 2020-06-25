Популярна актриса Мер'єм Узерлі з серіалу «Величне століття» похвалилася ідеальною красою, показавши лице поблизу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, 36-річна актриса вирішила показатися перед шанувальниками з елегантною зачіскою і плаття, демонструючи поблизу ідеальне обличчя. Доповнювали образ кумира красиві сережки і макіяж.

А на іншому знімку Узерлі красиво заглядає в кадр, виставивши напоказ ідеальні риси обличчя. Фотографії вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Королівський погляд», «Хюррем – супер зірка», «красуня», «твоє обличчя заворожує», «виглядаєш ульотно», «ось це вид! Аж мурашки по шкірі», «моя королева», «ти настільки красива», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що прославилася серіалом "Величне століття", порадувала шанувальників своєю красою.

36-річна актриса не перестає дивувати фанатів своєю прекрасною і нев'янучою зовнішністю, а на цей раз вона показала свою дивовижну красу будинку. Мер'єм Узерлі зробила селфі, закарбувавши своє обличчя крупним планом.

Для знімка зірка популярного серіалу вибрала легке плаття ніжно-рожевого кольору з квітковим візерунком. Образ актриси доповнив великий букет квітів, який можна помітити на задньому плані - на їх фоні Узерлі виглядає ще більш квітучою і прекрасною. Складається враження, що з-за Мер'єм меркне все навколо.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".