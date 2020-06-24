Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами у відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Вибухова», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Роуз позує в сукні з величезним декольте, яке ледь витримує її значні форми. А на інших кадрах модель все в тому ж платті, але вже крутитися на камеру.
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«Коли він попросив повернутися», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Уточнимо, що не давлячись на красу Роуз, її шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадрами дівчина поділилася в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, британська супермодель Демі Роуз постала в спокусливому вигляді. Красуня ніколи не втрачає нагоди, щоб показати вчинені вигини.
На новому фото в сторіз Instagram модель з'явилася в блискучій сукні без білизни в машині з відкритими дверима. Великий виріз наряду продемонстрував частину пишних грудей знаменитості.
Груди "розпливлася" під блискучою тканиною, і, здавалося, ось-ось вирветься назовні з глибокого декольте.
Наряд мав екстремальну довжину, красуня підняла ніжку, ледь не блиснувши самими апетитними місцями.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.