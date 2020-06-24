Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в облегающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Взрывная», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Роуз позирует в платье с громадным декольте, которое едва выдерживает ее внушительные формы. А на других кадрах модель все в том же платье, но уже крутиться на камеру.

«Когда он попросил повернуться», - подчеркивается в тексте сообщения.

Уточним, что несмотря на красоту Роуз, ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, британская супермодель Деми Роуз предстала в соблазнительном виде. Красотка никогда не упускает момента, чтобы показать совершенные изгибы.

На новом фото в сториз Инстаграм модель предстала в сверкающем платье без белья в машине с открытой дверью. Большой вырез наряда продемонстрировал часть пышной груди знаменитости.

Грудь "расплылась" под блестящей тканью, и, казалось, вот-вот вырвется наружу из глубокого декольте.

Наряд имел экстремальную длину, красотка приподняла ножку, едва не сверкнув самыми аппетитными местами.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.