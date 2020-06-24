Британская супермодель Деми Роуз предстала в соблазнительном виде

Красотка никогда не упускает момента, чтобы показать совершенные изгибы, сообщает Politeka.net.

На новом фото в сториз Инстаграм модель предстала в сверкающем платье без белья в машине с открытой дверью. Большой вырез наряда продемонстрировал часть пышной груди знаменитости.

Грудь "расплылась" под блестящей тканью, и, казалось, вот-вот вырвется наружу из глубокого декольте.

Наряд имел экстремальную длину, красотка приподняла ножку, едва не сверкнув самыми аппетитными местами.

Бархатные сапожки на шпильке и с пайетками смотрелись на ножках просто чудесно.

Деми распустила длинные шелковые волосы, можно заметить, что она подстригла челку, и образ стал не только стильнее, но и звезда стала выглядеть как-то по-юношески.

Макияж с акцентом на пышные ресницы - подчеркнул естественную красоту невинной знаменитости. Такая привлекательная девушка 100% создана для любви.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз, однако, вероятно, модель получила массу комплиментов в личных сообщениях.

Напомним, Деми Роуз позировала, сидя на зеркальной поверхности в крохотном боди, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Дополняли образ знаменитости красивые босоножки и элегантный макияж и серьги.

Фото получилось очень горячим.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала со счастливой улыбкой на лице и аккуратной укладкой. Она покорила поклонников. Девушка с оголенной спиной повернулась к объективу полубоком, чтобы предстать во всей красе. Судя по виду наряда Деми, ее декольте было не менее дерзким, чем само платье.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.