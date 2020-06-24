Через зростання прожиткового мінімуму з 1 липня українцям перерахують розмір деяких виплат

Так, наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102 грн, а з 1 липня він зросте до 2 197 грн. Про це повідомили в прес-службі Київського міського центру зайнятості, передає Укрінформ.

Оскільки максимальна допомога з безробіття вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні шість місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, то її сума становить 8 408 грн. Відтак, з 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття становитиме 8 788 грн за місяць.

При цьому розмір мінімальної допомоги не зміниться. Наразі це 1000 грн, яку громадяни отримують без урахування зарплати та страхового стажу.

Раніше стало відомо, на які доплати можуть розраховувати українські медики в умовах боротьби з епідемією. Цю інформацію під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в 2020 році будуть збільшені витрати на медицину на 8 млрд. А доплати до зарплат медикам планують продовжити до кінця року.

Зокрема, уряд постановив доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки):

лікарям в розмірі 70% до посадового окладу;

фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей на 50% мінімальної зарплати;

молодшим сестрам у розмірі 25% мінімальної зарплати.

Доплату медичним та іншим працівникам, залученим до боротьби з поширенням вірусної хвороби, планують здійснювати з 1 вересня по 31 грудня.

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