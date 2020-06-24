Через зростання прожиткового мінімуму з 1 липня українцям перерахують розмір деяких виплат
Так, наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102 грн, а з 1 липня він зросте до 2 197 грн. Про це повідомили в прес-службі Київського міського центру зайнятості, передає Укрінформ.
Оскільки максимальна допомога з безробіття вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні шість місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, то її сума становить 8 408 грн. Відтак, з 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття становитиме 8 788 грн за місяць.
При цьому розмір мінімальної допомоги не зміниться. Наразі це 1000 грн, яку громадяни отримують без урахування зарплати та страхового стажу.
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Раніше стало відомо, на які доплати можуть розраховувати українські медики в умовах боротьби з епідемією. Цю інформацію під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що в 2020 році будуть збільшені витрати на медицину на 8 млрд. А доплати до зарплат медикам планують продовжити до кінця року.
Зокрема, уряд постановив доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки):
- лікарям в розмірі 70% до посадового окладу;
- фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей на 50% мінімальної зарплати;
- молодшим сестрам у розмірі 25% мінімальної зарплати.
Доплату медичним та іншим працівникам, залученим до боротьби з поширенням вірусної хвороби, планують здійснювати з 1 вересня по 31 грудня.
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