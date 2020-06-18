Уже в этом году в Украине могут резко подорожать смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, а также принтеры и офисная бумага

Из-за спорных решений Минэкономики и после принятия закона об управлении имущественными правами правообладателей цены могут взлететь почти на 5% - начнет работать сбор за частное копирование. Об этом сообщает ЭП.

Закон предполагает, что владельцы смартфонов, компьютеров и телевизоров загружают и бесплатно используют музыку, фильмы, электронные книги, а авторы контента от этого страдают и теряют деньги.

Кабмин планирует ввести такую схему: импортеры техники включают в стоимость товара сбор за частное копирование, выплачивают его организации коллективного управления, а ОКУ уже передает вознаграждение авторам. Но сначала нужно согласовать размеры сбора для каждого вида техники.

При этом от Минэкономики право взимать сбор получили только две организации: УМА (для смартфонов, компьютеров, телевизоров и т.д.) и ВААП (бумага и копировальные устройства). УМА хочет увеличить размер сбора аж в три-четыре раза.

Представители Европейской бизнес-ассоциации предупреждают, что такой скачок размера сбора вызовет подорожание техники для потребителя и увеличит нелегальный импорт оборудования. Пока переговоры о размере тарифов приостановлены до завершения карантина.

Ранее сообщалось, что в Раду внесен законопроект, согласно которому должников не будут выпускать за границу не только по решению суда, но и по требованиям банка или должностных лиц.

Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решение суда про пьяное вождение, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста".

Как сообщала Politeka, украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение.

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