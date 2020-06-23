Украинцам рассказали, как оформить заявление на получение обещанных выплат в связи с китайским вирусом

Для того, чтобы получить единую страховую помощь, положенную медикам, получившим инвалидность в результате заражения китайским вирусом в процессе борьбы с пандемией, или их семьям в случае их смерти, украинцы должны подать соответствующее заявление в рабочий орган Фонда социального страхования Украины. Образцы формы заявлений были опубликованы на странице Фонда в Фейсбук.

Отмечается, что в случае смерти медработника от заражения китайским вирусом его семья получит единовременное пособие в 750-кратном размере прожиточного минимума, т.е. 1,576 млн гривен. Родственники умершего должны подать заявление в рабочий орган Фонда по месту жительства медика на момент смерти. В нем должны быть указаны собственные персональные данные, информация о всех членах семьи, иждивенцах и родителях умершего, о которых известно заявителю, и личный счет в банке, на который необходимо осуществить выплату.

К заявлению должны прилагаться копии паспорта, идентификационного кода заявителя, а также копии документов, подтверждающих право на единовременное пособие, экземпляр акта расследования острого профессионального заболевания медицинского работника и др.

В случаях, когда медработник в результате заражения получил инвалидность, он должен подать заявление в рабочий орган Фонда по месту своего жительства. В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят от 630,6 тыс. гривен до 840,8 тыс. гривен.

К заявлению нужно приложить копии паспорта и идентификационного кода, заключение МСЭК о группе инвалидности и степени утраты трудоспособности, экземпляр акта расследования профессионального заболевания и др.

Страховые выплаты должны поступить в течение месяца с момента принятия заявления Фондом.

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