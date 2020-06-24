Знаменита Кім Кардашьян звела шанувальників з розуму новим гарячим образом

Зірка американських реаліті-шоу поділилася новими кадрами в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Кім позує в досить незвичному образі. Так, на першому кадрі зірка сіла навпочіпки на тлі порожніх білих стін. На ній рожевий топ з темним візерунком, який вигідно підкреслює її пишні груди, а також світло-бежеві штани під шкіру з характерною «ковбойському» бахромою з боків. Зірка широко розставила ноги і недбало поклала руки на коліна. Її образ доповнює високий хвіст і сережки у вигляді масивних золотих кілець.

Другий знімок був зроблений, коли Кім виходила з кімнати. На ньому зірка позує до глядачів спиною. Її голова повністю обрізана, а прямо в центрі кадру виявилася та сама знакова п'ята точка, про яку співає у своїй пісні українська співачка Настя Каменських.

Шанувальники Кардашьян прийшли в захват від її образу. Всього за годину пост красуні зібрав понад 600 тисяч лайків.

До цього ми писали, що Кім показала, як виглядає її постать.

На кадрах красуня позувала в корсеті тілесного кольору, який надав її фігурі ідеальних вигинів. Як можна помітити Кім не любить носити білизну і для цієї зйомки його не використовувала. Кардашьян знімала на телефон, показуючи відображення в дзеркалі, а волосся вирішила залишити розпущеним.

Нагадаємо, Кім Кардашьян скинула з себе все зайве в спальні, особисті кадри.

Як повідомляла Politeka, розкішна Кім Кардашян засвітила свої стиглі «диньки» на постільному фото: такою її ще не бачили.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян облягла свої безрозмірні "кульки" латексом, в коментарях пожежа.