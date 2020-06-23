Знаменитая красотка Ким Кардашьян показала идеальное тело в домашней одежде

Звезда американских реалити-шоу без стеснения показала, в чем ходит по дому. Новыми кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимках Ким позирует в простой, но от этого не менее соблазнительной домашней одежде собственного бренда. Так, на нескольких кадрах она демонстрирует, как загружает белье в стиральную машинку в простой серой майке и обычных штанах ей в тон. При этом глубокий вырез позволяет красотке сделать акцент на своей пышной груди. На этих кадрах на Ким минимум косметики, поэтому она выглядит непривычно естественно.

Еще на одном фото Ким валяется на диване с миской попкорна, демонстрируя свободное серое платье. Звезда кокетливо расстегнула пуговицы на груди, добавив своему образу немного «перчинки».

На последних кадрах Ким лежит на кровати в черном топике с глубоким декольте. Она запрокинула голову назад и подняла руки с телефоном, тем самым демонстрируя свои роскошные изгибы.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию красотки и буквально за час она набрала более миллиона лайков.

До этого Ким показала необычный образ, восхитив сеть формами.

На фото красотка позирует в латексных штанах, а образ дополнила топиком из сеточки. Он был настолько открыт, что декольте оказалось просто огромным. Ким покрутилась перед камерой и показала свою пышную аппетитную точку, а на другом фото - большой размер, который еле вместился в топ. Волосы звезда решила собрать в хвост, чтобы не мешали.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула свои безразмерные "шарики" латексом, в комментариях пожар.

Как сообщала Politeka, непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру.