Стало известно, как 94-летняя королева Елизавета II выглядит моложе своих лет

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В частности, бьюти-эксперт Стюарт Майлс раскрыл секрет, с помощью которого монарх Соединенного Королевства внешне практически не стареет вот уже несколько десятилетий.

По его словам, Елизавете II удается оставаться "молодой", поскольку она не проводить отпуск в жарких странах и всеми силами пытается избегать попадания солнца на кожу.

Майлс напомнил, что королева Елизавета II лето проводит в своем шотландском замке Балморал, где довольно прохладно и не так уж солнечно.

«У королевы потрясающая кожа, и все это благодаря тому, что она всю жизнь избегает попадания солнечных лучей на ее лицо. Когда она находится в заграничных поездках, она всегда носит шляпку или держит зонтик, которые защищают ее лицо от воздействия солнца», — подчеркнул британский бьюти-эксперт.

Майлс также добавил, что солнечные лучи — одна из основных причин формирования морщин и добавил, что монарх Елизавета II ни в чем не позволяет себе излишеств — в том числе в еде. Это также помогает сохранять отличное состояние кожи в ее возрасте.

Добавим, что такой секрет "молодости" может пригодиться примадонне Алле Пугачевой и украинской легенде Софии Ротару, которые всеми силами сейчас борются со своим возрастом, не желая, при этом, покидать сцену.

Также мы рассказывали, что Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри за бегство из дворца.

Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.

Но позже выяснилось, что в конференции участвовали практически все члены королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, которые сегодня проживают в Калифорнии.

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