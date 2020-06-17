В сети обсуждают архивный снимок, на котором засветились самые выдающиеся звезды прошлых десятилетий

Как передает Politeka.net, архивный снимок появился на фан-страничке Софии Ротару в Инстаграм. На черно-белом фото за столом сидели Алла Пугачева, София Ротару, Ефим Шефрин и другие звезды. Около стола стояло еще десять знаменитых людей, в том числе Филипп Киркоров, Илья Резник и Евгений Белоусов.

Стоит отметить, что Алла Пугачева на фото выглядела скучающей. Она сидела напротив Ротару, но, судя по фото, демонстративно игнорировала ее и не смотрела в ее сторону. София Михайловна, в свою очередь, веселилась и смеялась. Интересно, что экс-муж Пугачевой Филипп Киркоров не сдержался и тоже усмехнулся. Видно, что певца что-то развеселило, он выглядел довольным.

Остальные звезды вели себя по-разному. Одни улыбались и смеялись, а другие просто наблюдали за происходящим. И только Пугачева отстраненно смотрела вдаль.

«Фото из огонька «Женщина всегда права», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях тоже не упустили возможность поговорить об интересном снимке. За день пост собрал 200 лайков.

«Как молоды мы были», «ух ты какая фотка», «Супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего".

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