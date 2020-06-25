Популярна модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардашьян, влаштувала фотосесію на балконі
Красуня опублікує жаркі фото у відвертих вбраннях, позуючи в різних місцях, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка позувала на балконі.
Модель з'явилася в мереживному топі з глибоким декольте, з якого визирали груди. Пишні принади "розклалися" під тісним вбранням і, здавалося, один незручний рух і принади розірвуть його.
Топік натягнувся на тонких лямках - вони були єдиними, що тримає груди під тканиною.
Плісирована спідничка виглядала ідеально на фігурі зірки: "Пишнотіле диво".
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Модель розпустила довге волосся, яке тріпав вітер.
Квітко дивилася вдалину на вулицю, вона виглядала щасливо при цьому мило посміхаючись.
Фото не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз. Ймовірно, шанувальники засипали кумира компліментами в особистому листуванні.
Варто відзначити, що зараз на знаменитість підписані 11,1 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Анастасія Квітко показала, як веселилася біля узбережжя в модному синьому бікіні мінімалістського дизайну. При цьому красуня спокусливо вигнулась у спині, щоб підставити до сонця свої апетитні вигини.
Модель тут же отримала сотні захоплених коментарів фанатів.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в білизні, яка була настільки маленькою, що ледь прикривала її неосяжні форми.
Зірка стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорти під шкіру. Мереживна білизна ледь вміщала принади моделі.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.