Національний банк України на четвер, 25 червня, встановив офіційний курс валют на рівні 26,65 гривень за долар США. Гривня після чотирьох днів зміцнення ослабла до долара на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Валютний ринок залишається млявим без активного попиту з боку покупців. Про це розповів аналітик Андрій Шевчишин, передає видання Сегодня. Пропозиція валюти на ринку, за його словами, викликана також закриттям кварталу і накопиченням ліквідності для оплати податкових виплат.

Учасники ринку намагаються "переварити" підсумки розміщення ОВДП 23 червня, за яким Мінфіну вдалося знизити прибутковість річних облігацій нижче 10%, і при цьому вдалося залучити понад 6,2 млн гривень.

"Очевидно, що ліквідність перетікає з банків Мінфін: банки отримують рефінансування під 6% і після цього розміщують кошти в ОВДП під 7,25-7,75%", – пояснив аналітик.

Експерт запевняє, що поки різких змін на валютному ринку не варто очікувати.

"Ймовірно, найближчим часом гривня залишиться в поточному діапазоні – 26,5-26,75 гривні за долар. НБУ буде активніше викуповувати надлишкову ліквідність при підході курсу до рівня 26,5 гривні за долар", – спрогнозував Шевчишин.

Раніше глава Мінфіну Сергій Марченко підкреслив, що нинішня економічна ситуація в нашій країні не сприяє зміцненню гривні, і серйозного подешевшання очікувати в 2020 році не варто.

Більш того, він попередив, що курс долара міг підскочити до 35-40 гривень, якби ситуацію на валютному ринку не втримали.

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