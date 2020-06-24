Деякі зірки шоу-бізнесу, які постраждали за час карантину через скасування концертів, публічно поскаржилися на тяжке становище і вирішили отримати матеріальну допомогу від держави

Politeka.net розповідає, які фінансові втрати понесли Регіна Тодоренко, Анастасія Волочкова та інші зірки.

Нещодавно чоловік Наташі Корольової Тарзан нарвався на гнів росіян, заявивши, що в період пандемії артистам живеться гірше, ніж іншим громадянам.

«На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома і, як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо. Більше того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що масові збіговиська ще довго будуть під забороною», – заявив тоді Тарзан, але після скандалу почав усе заперечувати.

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин теж поплатився за свої слова про "жахливу ситуацію" для артистів. За словами продюсера, навіть топ-10 популярних артистів сьогодні нібито бідує, оскільки вони втратили можливість заробляти і проїдають накопичення.

На слова Пригожина їдко відповів лідер угруповання “Ленінград” Сергій Шнуров. Музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram вірш, в якому поцікавився, чи не схуд Пригожин, а також закликав допомогти продюсеру "хто чим може на їжу".

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка в квітні потрапила в гучний скандал через висловлювання про жертв домашнього насильства, також вирішила отримати матеріальну допомогу від держави.

У спробах врятувати репутацію Тодоренко пожертвувала два мільйони рублів у фонд, що допомагає жертвам насильства. Ймовірно, така щедрість боляче вдарила по кишені телеведучої, адже буквально за кілька днів до цього Регіна подала заявку на допомогу від держави.

Скандальна балерина Анастасія Волочкова провела карантин у своєму розкішному заміському котеджі, але і там її наздогнали неприємності: в наприкінці квітня з рахунку Волочкової зникли майже 200 тисяч рублів.

«Куди тепер йти, кому скаржитися... На що тепер жити? На час пандемії все закрито, але аферисти навіть у такий непростий час наживаються на чесних людях», — плакалася Волочкова.

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