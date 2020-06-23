Известный блогер Лена Миро, которая никогда не стесняется в выражениях, обвинила звезд российского шоу-бизнеса в алкоголизме

Миро опубликовала соответствующий пост с фото в своем "Живом журнале", передает Politeka.net.

Под раздачу попали Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. По словам блогера, все эти звезды злоупотребляют спиртным и пытаются скрыть это фильтрами в Инстаграм.

Миро уверяет, что одним из признаков алкоголизма служат двойные подбородки, которые звезды не могут скрыть, мол они, хоть и стройные, а лишняя кожа все равно появилась.

Как отметила Миро, регулярное употребление спиртного негативно сказывается на синтезе витаминов Е и С, а они необходимы для поддержания коллагенового каркаса кожи. Как заявила Лена Миро, после употребления спиртного лицо "плывет", появляются брыли и второй подбородок.

Кроме того, у знаменитостей видны мешки под глазами, замечена ломкость волос, появления прыщей, расширенных пор, что якобы свойственно для алкоголичек.

"Я вот вообще не пью, но даже при весе 47 кг в 18-19 лет был второй подбородок(( а у бухающей второй десяток лет подруги идеальный угол, где справедливость?( Подозреваю, что наследственность сильно влияет", "Фотки - фу! Зато этот пост - просто самая лучшая антиалкогольная пропаганда! Лена, я представить не могу, сколько ты словом сделала для здоровья людей, худеть женщин мотивируешь", "Лена, не всегда это от алкоголя. Это еще и гены...", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что несколько лет назад Ольгу Бузову заметили "под градусом" в самолете. Видео тут же разлетелось по сети.

Несколько лет назад Ксению Собчак и вовсе выносили в "никакущем" состоянии охранники.

А вот развлечения кобы выпившей Ксении Бородиной:

Стоит отметить, что кроме указанных знаменитостей, балерину Анастасию Волочкову также неоднократно обвиняли в алкоголизме. Например, в апреле в студии, где должна была проходить ее съемка рекламы одежды и ювелирных украшений, вела она себя совершенно непрофессионально.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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