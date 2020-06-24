Некоторые звезды шоу-бизнеса, пострадавшие за время карантина из-за отмены концертов, публично пожаловались на бедственное положение и решили получить материальную помощь от государства

Politeka.net рассказывает, какие финансовые потери понесли Регина Тодоренко, Анастасия Волочкова и другие звезды.

Недавно муж Наташи Королевой Тарзан нарвался на гнев россиян, заявив, что в период пандемии артистам живется хуже, чем остальным гражданам.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и, как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом», – заявил тогда Тарзан, но после разгоревшегося скандала начал все отрицать.

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин тоже поплатился за свои слова о "чудовищной ситуации" для артистов. По словам продюсера, даже топ-10 популярных артистов сегодня якобы бедствует, так как они потеряли возможность зарабатывать и проедают накопления.

На слова Пригожина едко ответил лидер группировки “Ленинград” Сергей Шнуров. Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, в котором поинтересовался, не исхудал ли Пригожин, а также призвал помочь продюсеру "кто чем может на еду".

Телеведущая Регина Тодоренко, которая в апреле угодила в громкий скандал из-за высказываний о жертвах домашнего насилия, также решила получить материальную помощь от государства.

В попытках спасти репутацию Тодоренко пожертвовала два миллиона рублей в фонд, помогающий жертвам насилия. Вероятно, такая щедрость больно ударила по карману телеведущей, ведь буквально за несколько дней до этого Регина подала заявку на помощь от государства.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова провела карантин в своем роскошном загородном коттедже, но и там ее настигли неприятности: в конце апреля со счета Волочковой исчезли почти 200 тысяч рублей.

«Куда теперь идти, кому жаловаться... На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях», — плакалась Волочкова.

Напомним, опухшая Наташа Королева ошарашила видом в прозрачной кофточке: Тарзан любит и такой.

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