Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичному образі

На фото красуня позує в білій футболці і без штанів. Можна помітити, що Нікітіна в цей раз одягла білизну, а сама сиділа на підвіконні на тлі київських висоток. Дівчина про щось задумалася і дивилася в бік від камери, поки її знімали, завдяки чому фото вийшло сумним і філософським. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Запитую у мами:

Я: як підписати фото, на якому я сиджу на вікні, і дивлюся в даль...

М: напиши ПЕРСПЕКТИВА!

Я: ну я там трохи голенька..

М: ну значить голенька ПЕРСПЕКТИВА

Я: дякую, це буде найкращий підпис!", - написала Никитюк.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Добре. Шок-контент )))", "Не зовсім голенька", "Судячи з погляду ти дивишся в протилежний укіс, а оцінюючи вираз обличчя напрошується альтернативна підпис "Погана перспектива". Це погляд у бік швидкого відновлення виступів РК і перспективи гастролей", "Чарівна", "Непогана перспектива. Впав у дисперсію", - написали користувачі під фотографією Нікітіної, яку вона опублікувала в Instagram більше години тому.

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