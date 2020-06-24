Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичному образі
На фото красуня позує в білій футболці і без штанів. Можна помітити, що Нікітіна в цей раз одягла білизну, а сама сиділа на підвіконні на тлі київських висоток. Дівчина про щось задумалася і дивилася в бік від камери, поки її знімали, завдяки чому фото вийшло сумним і філософським. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Я: як підписати фото, на якому я сиджу на вікні, і дивлюся в даль...
М: напиши ПЕРСПЕКТИВА!
Я: ну я там трохи голенька..
М: ну значить голенька ПЕРСПЕКТИВА
Я: дякую, це буде найкращий підпис!", - написала Никитюк.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Добре. Шок-контент )))", "Не зовсім голенька", "Судячи з погляду ти дивишся в протилежний укіс, а оцінюючи вираз обличчя напрошується альтернативна підпис "Погана перспектива". Це погляд у бік швидкого відновлення виступів РК і перспективи гастролей", "Чарівна", "Непогана перспектива. Впав у дисперсію", - написали користувачі під фотографією Нікітіної, яку вона опублікувала в Instagram більше години тому.
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