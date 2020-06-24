Клієнт не може домогтися того, щоб ПриватБанк повернув йому особисті кошти

Відповідний негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, проблеми виникли, коли він хотів зняти долари зі своєї картки для виплат.

"В касі 1, банку у м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14а не видають з моєї картки для виплат мої власні кошти (долари). Програма блокує видачу, через ліміти щодо походження коштів", - зазначив він.

У ПриватБанку заявили, що нібито відмовляють клієнту у видачі валюти через проблеми з готівкою.

"В банку пояснили, що це у зв'язку з тим, що останні 2 тижня у банку є проблеми з готівкою. І ніхто нічого не може зробити. Як мені зняти з рахунку мої власні гроші? І чи правда, що ПриватБанк банкрут?", - задався він питанням у негативному відгуку.

"Добрий день! Дозвольте нам розібратися в ситуації та детальніше розглянути Ваш випадок. Ми звернулися до Вас в приватні повідомлення, щоб уточнити Ваші контактні дані", - відреагував на скарбу представник банку у коментарях.

"Заказ був зроблений. Документи в порядку. Це власні кошти, які знаходились на рахунку в банку тривалий термін. Не депозит, а власні кошти на картковому рахунку. Банк не може чітко поямнити відмову, просто кажуть: У вас перевищено ліміт на походження коштів! Який ліміт? Чим він передбачений? Коли кошти зараховували на рахунок, вони пройшли перевірку щодо походження коштів! Я вже 3 замовлення зробив і грошей не дають", - додав незадоволений клієнт у коментарях під своїм відгуком.

Нагадаємо, рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили.

Як повідомляла Politeka, через ПриватБанк українцям повернуть сотні гривень після термінового рішення Кабміну.

Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує карти українців, у службі безпеки дали роз'яснення.