Недовольная клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку карты
Об случившимся она рассказала на портале Минфин.
По словам потерпевшей, все произошло после операций в интернете.
"Оформляла платеж через интернет. Служба безопасности решила, что операция связанна с мошенничеством и требуется дополнительное подтверждение по телефону. Позвонил оператор, я ответила на все вопросы, получила ответ ожидайте 5 минут на проведение операции. А через 5 секунд приходит смс на Вайбер о блокировке карты и удаления номера телефона из базы. Для того чтоб подтвердить номер телефона необходимо было идти к банкомату, и вводить номер. А для разблокировки два часа общались с онлайн поддержкой, но так вопрос и не решился. На карте мои личные средства, а не кредитные", - сообщила возмущенная девушка.
Также она пожаловалась на сервис банка.
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"И самое смешное, что я являюсь участником Gold клуба где обязаны решать мои вопросы круглосуточно. Но у них только 2 варианта ответа:
Карта заблокирована для сохранности ваших денег от мошенничества (без основания)
Извините за неудобства, но вам нужно приди на отделение для разблокировки.", - отметила девушка.
Стоит отметить, что представитель банка пока не ответили на данную жалобу, но в комментариях пользователи ей сообщили, что для блокировки карты "были основания".
Известно, что это не первый инцидент, который связан с блокировкой карт.
Ранее клиенты возмутились, что на выходных, когда все закрыто, внезапно блокируются карты со средствами на детей.
По словам возмущенной украинки, ее "забыли" уведомить о том, что карта, на которую поступают алименты на ребенка, будет заблокирована.
Напомним, массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк подловили на подлости с кредитами, появилось объяснение.
Также Politeka писала, что счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление.