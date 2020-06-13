Недовольная клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку карты

Об случившимся она рассказала на портале Минфин.

По словам потерпевшей, все произошло после операций в интернете.



"Оформляла платеж через интернет. Служба безопасности решила, что операция связанна с мошенничеством и требуется дополнительное подтверждение по телефону. Позвонил оператор, я ответила на все вопросы, получила ответ ожидайте 5 минут на проведение операции. А через 5 секунд приходит смс на Вайбер о блокировке карты и удаления номера телефона из базы. Для того чтоб подтвердить номер телефона необходимо было идти к банкомату, и вводить номер. А для разблокировки два часа общались с онлайн поддержкой, но так вопрос и не решился. На карте мои личные средства, а не кредитные", - сообщила возмущенная девушка.

Также она пожаловалась на сервис банка.

"И самое смешное, что я являюсь участником Gold клуба где обязаны решать мои вопросы круглосуточно. Но у них только 2 варианта ответа:

Карта заблокирована для сохранности ваших денег от мошенничества (без основания)

Извините за неудобства, но вам нужно приди на отделение для разблокировки.", - отметила девушка.

Стоит отметить, что представитель банка пока не ответили на данную жалобу, но в комментариях пользователи ей сообщили, что для блокировки карты "были основания".

Известно, что это не первый инцидент, который связан с блокировкой карт.

Ранее клиенты возмутились, что на выходных, когда все закрыто, внезапно блокируются карты со средствами на детей.

Жалобу на действия ПриватБанка опубликовали на сайте "Минфина".

По словам возмущенной украинки, ее "забыли" уведомить о том, что карта, на которую поступают алименты на ребенка, будет заблокирована.

Напомним, массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк подловили на подлости с кредитами, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление.